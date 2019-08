Trial 4X4, la carovana dell'Europeo sbarca in Finlandia

La carovana dell'Europeo Trial 4x4 è sbarcata in Finlandia. Più di 100 equipaggi arrivati da una ventina di stati europei, hanno raggiunto la cittadina di Raisio, nel sud-ovest del paese a 172 chilometri da Helsinki, per conquistare gli ambiti titoli continentali delle varie classi nella manifestazione in programma questo fine settimana. Il meteo per il weekend prevede qualche pioggia sparsa che potrebbe incrementare le difficoltà del percorso. Il Trial 4x4 si disputa con vetture a quattro ruote motrici e con riduttore, divise in più categorie secondo la preparazione.



Il pilota deve avanzare e mai indietreggiare, grazie alle potenzialità del veicolo e ovviamente alla sua capacità di guida. L'Italia vanta una lunga e vittoriosa partecipazione e in passato ha laureato numerosi campioni europei conquistando anche la classifica per nazioni.



Questi i sei equipaggi italiani che, sulla scia dei successi conquistati nella scorsa edizione, sono tra i favoriti anche per questa edizione: Mario Toselli e Umberto Toselli - classe Original; Fabio Fiumana e Karin Pasini - classe Modified; Duilio Macchiavelli e Franca Galli - classe Pro Modified; Jesse Muikku e Marta Vergassola - classe Pro Modified; Juri Fattori e Loris Fattori - classe Prototype; Vesa Muikku e Petrica Ionita - classe Prototype; Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini corrono per i colori di San Marino in classe Pro Modified.