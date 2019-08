Polizia britannica viaggerà su pick-up SsangYong Sports

La polizia britannica pattuglierà le autostrade e le strade del Paese a bordo di pick-up della SsangYong. La Casa coreana ha, infatti, vinto una commessa con Highways England per la fornitura di 32 Musso Sports, modello che in Italia è commercializzato come Rexton Sports. I veicoli saranno destinati al servizio di controllo sulle arterie a scorrimento veloce che si sviluppano nel North West, nelle Midlands e nel South East.



Sviluppato partendo dalla base meccanica del Rexton, il cassonato lungo 5.095 mm, largo 1.950 mm e alto 1.840 mm, dal peso di 2.880 kg, in grado di trainare sino a 3 tonnellate, verrà fornito in una variante speciale caratterizzata dalla livrea giallo arancione tipica della polizia stradale britannica. L'allestimento, messo a punto dalla Babcock International, situata a Walsall, nei pressi di Birmingham, è basato sulla versione a quattro ruote motrici e prevede, tra l'altro, le luci di segnalazione sul tetto e sulla carrozzeria, un copri cassone specifico, con cassettiere interne e spazi realizzati per alloggiare la dotazione di servizio.



Il fuoristrada asiatico è stato scelto per la sue grandi doti di versatilità, unite alla nota capacità in offroad e alla grande robustezza. Qualità che, insieme a un prezzo concorrenziale, lo rendono adatto a impieghi di vario tipo, compreso il traino. In Italia il Rexton Sports viene commercializzato con un motore e-XDi220 Diesel di 2.2 litri da 181 Cv, in grado di erogare una coppia massima di 400 Nm tra 1.400 e 2.800 giri al minuto. Viene proposto in abbinamento a un cambio automatico o manuale Aisin a 6 marce con riduttore, ideale per affrontare i percorsi sterrati impegnativi, prevede una trasmissione con trazione posteriore e quattro ruote motrici inseribili, con differenziale autobloccante. Sono quattro gli allestimenti disponibili (Work, Road, Dream e Icon), con prezzi che partono da 30.900 euro e che attualmente, con la promozione in corso, scendono a 26.900 euro.