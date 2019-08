Cane cade dal sesto piano, sfonda tetto auto e si salva

Chi, in passato, ha puntato il dito contro i tetti apribili in cristallo e la loro presunta pericolosità, non potrà che ricredersi. Nei giorni scorsi, nel quartiere residenziale di Manhattan Lower East Side, a New York, un cane (razza French Bulldog) si è salvato cadendo dal sesto piano di un condominio proprio grazie alla fortunata coincidenza di essere atterrato sul tetto apribile di una Dodge Challenger. Come riferisce il sito Reddit - che per primo ha riportato l'incredibile notizia - Winston, questo il nome del cane, era sfuggito in casa al controllo dei proprietari e, imboccate le scale, si è diretto anziché verso il basso sul tetto. E' bastato un istante e, complice il buio totale, il French Bulldog è scivolato nel vuoto.

Alcuni testimoni hanno detto di aver visto cadere qualcosa sul tetto della Challenger, come se si fosse trattato di una palla da bowling. Il rumore del vetro infranto a fatto girare altri passanti e pochi secondi dopo, dal tetto 'sfondato' , è emerso Winston che si reggeva con le zampe posteriori sulla plancia dell'auto. L'avventura è finita davvero bene: il cane non si è fratturato nemmeno un ossicino e dopo essere rimasto per 24 ore in osservazione in una clinica veterinaria, è ritornato dai felici proprietari. ''A New York abbiamo spesso paura che da un condominio ci cada in testa un condizionatore - ha dichiarato la testimone Jolie Kerr - ma ora starò attenta anche ai cani''.