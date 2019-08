In auto non si ferma a controlli e sperona vigili in moto

Non si è fermato all'alt di una pattuglia in moto della polizia locale di Bari che lo ha sorpreso a parlare al cellulare mentre alla guida di un'auto ed è fuggito per le vie della città. Inseguito è stato bloccato dopo che con la sua vettura ha speronato la moto dei vigili e tamponato due veicoli in sosta. Protagonista della vicenda un libico di 22 anni, residente a Gioia del Colle, che è stato arrestato per resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale e per guida senza patente, che non ha conseguito. Una vigilessa ha riportato ferite lievi. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test e all'esame sull'assunzioni di sostanze stupefacenti, dopo che nella sua auto sono state trovate dose di cannabis.