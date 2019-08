Zapata, uomo del Flyboard, pronto a lancio macchina volante

Era immaginabile: l'impresa realizzata da Franky Zapata, il 41enne pilota e inventore di Marsiglia che ha attraversato la Manica volando sul suo Flyboard, non aveva solo finalità sportive ma doveva servire (e la visibilità globale ottenuta dal suo record è stata enorme) per supportare le future attività della Zapata Industries. A poche ore dal riuscito tentativo di sorvolo del Canale tra Francia e Inghilterra è arrivato infatti l'annuncio, da parte del pilota-inventore, dell'imminente reveal di un veicolo volante per trasporto passeggeri (improprio chiamarlo auto in quanto non avrà le ruote) che sarà sostenuto in aria da una decina di mini-turbine alimentate a cherosene e che potrà viaggiare per 70 km/h a velocità anche superiori a 300 km/h. Il tutto grazie alla gestione computerizzata della spinta, per ottenere il sollevamento e la direzionalità attraverso il movimento sincronizzato di questi elementi.



Secondo quanto dichiarato da Zapata alla rete francese BFM TV al termine della trasvolata sulla Manica questa novità (che era stata anticipata negli scorsi mesi assieme ad un bozzetto relativo ad un maxi scooter volante) dovrebbe arrivare entro la fine del 2019. ''Voglio finire di costruire la mia macchina volante - ha detto Zapata - per presentarla entro la fine dell'anno. Vado a casa, faccio una piccola vacanza e poi con l'aiuto del mio team ci lavorerò senza sosta per assicurarmi che sia pronta in tempo''. Caratterizzata da un look più vicino a quello di un minivan e dalla presenza di una copertura trasparente apribile come nei posti di pilotaggio degli eroi, la macchina volante sostenuta in aria da 10 miniturbine non potrà però essere presentata, e soprattutto non potrà alzarsi da terra, in Francia. Per Franky Zapata resta infatti il blocco ai voli da parte della French Civil Aviation Authority (DGAC), almeno fino ad un riesame tecnico della questione che - secondo quanto riferisce l'azienda - potrebbe arrivare a fine agosto.