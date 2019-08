Ford Capri, un viaggio di 700 km per celebrare i 50 anni

Il 1969 è stato l'anno del primo uomo sulla Luna, del Festival di Woodstock e dei primi Boeing 747. In quello stesso anno, mezzo secolo fa, la Ford Capri debuttò sulle strade di tutta Europa. Quando è stata lanciata cinquant'anni fa, la campagna pubblicitaria di Ford recitava: 'The car you always promised yourself''(l'auto che ti sei sempre promesso), e così lo è stato per oltre 1,8 milioni di persone. A causa della forte domanda, lo stabilimento di Ford, a Colonia, ha così continuato a produrla per i successivi 17 anni, attraversando tre generazioni, fino al 1986.



L'Ovale Blu celebra i 50 anni con un nuovo video che vede la Ford Capri RS2600 protagonista di un viaggio nostalgico, dalla sua città natale alle foreste delle vicine montagne dell'Eifel - dove sono stati effettuati i test prima del lancio al pubblico - e poi sui circuiti di Spa, in Belgio e Zandvoort, nei Paesi Bassi, dove la Ford Capri ha ottenuto molte importanti vittorie.



''La Ford Capri è stata l'auto che ha permesso all'uomo comune di vivere quotidianamente in un sogno - ha dichiarato Steve Sutcliffe, il giornalista che ha guidato la Ford Capri nel suo viaggio tra i ricordi - Aveva la capacità di farti sentire bene con te stesso quando la guidava, e riesce a farti vivere questa sensazione ancora oggi. In definitiva, si trattava del puro piacere di guidare qualcosa di diverso''.



La Ford Capri protagonista del video, presa direttamente dalla collezione di auto storiche di Ford e dotata di un motore V6, ha percorso più di 700 km in sei giorni di riprese, inclusi alcuni giri del circuito di Zandvoort.