Show della Jeep su portaerei Hornet che recuperò l'Apollo 11

Davvero originale il modo con cui FCA ha celebrato, negli Stati Uniti, il cinquantenario dalla missione Apollo 11, e in particolare il ritorno dallo sbarco sulla luna, con quello che la NASA definì Splashdown, cioè l'ammaraggio della capsula spaziale. Protagonista di questo evento il brand Jeep, e in particolare l'ultimo modello, il pick-up Gladiator, che è stato recentemente nominato Suv of the Year dall'autorevole rivista Motor Trend.

Jeep ha scelto per questa celebrazione una delle navi che nel 1969 parteciparono attivamente all'operazione di recupero dell'Apollo 11, la USS Hornet, che aveva già partecipato a tre importanti battaglie contro la flotta giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. La Hornet Sea, portaerei classe Yorktown da 20mila tonnellate - che è ora ormeggiata all'Air & Space Museum ad Alameda, in California - ha ospitato sul ponte di volo dimostrazioni dinamiche del Gladiator e della Wrangler, ma anche una esposizione di modelli storici, come la Willys MB del 1944 e la M38 Navy del 1958. Grande successo di pubblico anche per diversi concept, tra cui la Jeep JK 75th Salute, la JK Staff Car, la JK Sarge J8, T1, la JK Crew Chief e la JK JT.