Prato provincia italiana con le assicurazioni auto più care

ROMA - Prato è la provincia italiana con il prezzo più alto per assicurare un'auto, 598,55 euro in prima classe di merito. Alle spalle di Prato si trovano Caserta e Napoli, dove le migliori offerte disponibili sono in media, rispettivamente, 595,93 euro e 580,62. Belluno (168,43), Aosta (184,18) e Vercelli (192,90) sono le più economiche. Lo rivela un'analisi realizzata da Facile.it su un campione di oltre 14.000 preventivi di rinnovo Rc auto compilati sul sito nel primo trimestre 2019 e relativi ad automobilisti in prima classe di merito.



Considerando solo le grandi città, Napoli (580,62 euro) è la più cara, seguita da Palermo (379,79) e Firenze (368,03). Decima è Milano (231,06). Conti alla mano, a parità di profilo, una prima classe a Napoli può costare il 151% in più che a Milano.