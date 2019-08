Trofeo Fagioli si scalda nel segno di Miki Biasion

Un programma super tra sport, natura, intrattenimento e turismo impreziosito da prestigiose iniziative collaterali, percorso ottimizzato e location rinnovate sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno con il FIA Masters europeo. E' in pieno fermento il 54° Trofeo Luigi Fagioli, la classica cronoscalata umbra nona, prova del Campionato Italiano Velocità Montagna di scena dal 23 al 25 agosto sul percorso di gara di 4150 metri a Gubbio, presentata oggi a Perugia nella Sala Fiume di Palazzo Donini, sede della Regione Umbria. E che quest'anno avrà come special guest Miki Biasion. Il Trofeo Fagioli 2019, che sotto l'egida di Aci Sport ospita le gare di auto moderne e storiche e vanta le titolazioni tricolori più ambite. Oltre a quella del Civm presenta la doppia validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud, oltre che per il Campionato Italiano Le Bicilindriche e altri trofei.

Fra questi lo speciale trofeo promosso in collaborazione con il Cip Umbria riservato ai piloti diversamente abili. In vista del finale di stagione, la gara assegnerà punti tricolori pesanti ai protagonisti in lotta per i titoli nelle varie categorie, dalle auto Turismo/rally e GT fino alle Silhouette, ai Prototipi e alle Formula. Le iscrizioni sono aperte fino a tutto lunedì 19 agosto (moduli su www.trofeofagioli.it). Quest'anno il Memorial Barbetti è stato assegnato a Massimo "Miki" Biasion. Il driver veneto due volte campione del mondo rally (1988 e 1989) su Lancia Delta Integrale "tornerà" a Gubbio per la consegna del riconoscimento come già prima di lui hanno fatto personalità dell'automobilismo del calibro di Mauro Forghieri, Giancarlo Minardi, Andrea Montermini, Emanuele Pirro, Clay Regazzoni e Davide Valsecchi. Vincitore di 17 rally iridati e indimenticabile protagonista di un'epoca d'oro per il rallismo e il motorsport italiano, Biasion è stato più volte in gara anche a Gubbio, calcando su Lancia e Ford le strade del territorio nelle occasioni in cui hanno fatto parte delle prove speciali del Rally di Sanremo, in particolare nelle edizioni iridate dei primi Anni '90 (molto note nell'ambiente le prove di "Nerbisci" e "San Bartolomeo").