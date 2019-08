Premio Auto Europa: via al countdown, appuntamento a ottobre

Dopo il successo delle ultime edizioni, l'Unione Italiana Giornalisti dell'Automobile (Uiga) annuncia che, anche quest'anno, il Premio Auto Europa si svolgerà a Frascati, presso Villa Tuscolana, suggestiva dimora del XVI secolo immersa nel verde del Monte Tuscolo con spettacolare vista su Roma.



Il Premio Auto Europa 2020 sarà assegnato dai giornalisti dell'Unione mercoledì 9 ottobre 2019 e verrà inaugurato dai test drive riservati alla stampa e terminerà con la cena di gala e la proclamazione delle auto vincitrici. Creato oltre 30 anni fa dall'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive, il Premio Auto Europa rappresenta l'opportunità per la stampa specializzata di provare, in un'unica giornata, tutte le auto prodotte in Europa e commercializzate da settembre 2018 ad agosto 2019.



Lo scorso anno la vittoria è andata alla DS 7 Crossback che ha battuto la concorrenza di 19 modelli giunti in finale.



Seconda e terza in classifica sono state rispettivamente la nuova Ford Focus e la Jeep Renegade 2019. Tra le finaliste dell'anno passato anche Audi A8, BMW X2, DR 6, Huyndai i30, Jaguar E-Pace, Lamborghini Urus, Range Rover Sport, Nissan Leaf, Opel Grandland X, Porsche Cayenne, Renault Kadjar, Seat Arona, Skoda Karoq, Volkswagen T-Roc e Volvo XC-40.