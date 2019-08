Pininfarina, a Miami Beach la pensilina per gli autobus

(ANSA) - TORINO, 1 AGO - Pininfarina ha ricevuto il Red Dot Award 2019 nella categoria Design Concept con il progetto della pensilina per fermata d'autobus per la città di Miami Beach. Con l'obiettivo di potenziare l'esperienza relativa al trasporto pubblico e di migliorare la qualità dell'architettura e della funzionalità esistenti, la città di Miami Beach ha proposto di cambiare il design delle pensiline per i pendolari.



"Siamo felici di ricevere questo premio per la città di Miami Beach", commenta Paolo Trevisan, responsabile del Design per Pininfarina America. "Il nostro sistema di pensiline è la soluzione alle esigenze di trasporto della città di Miami Beach e siamo onorati di far parte dell'evoluzione dell'identità della città". "Le nostre pensiline presenteranno un design di massima qualità e la migliore funzionalità", afferma Dan Gelber, sindaco di Miami Beach.



Il comitato dei Red Dot Award ha ricevuto 4.218 candidature da 48 paesi. (ANSA).