Smart EQ forfour nella flotta di Stato di Città del Vaticano

Due smart EQ forfour, entrano a far parte della flotta in uso al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Le due citycar 100% elettriche, concesse in comodato gratuito per cinque anni da Daimler AG, sottolineano ancora una volta l'evoluzione verso un modello di mobilità sostenibile, un'azione chiave per accogliere l'appello a salvaguardia del Pianeta lanciato da Papa Francesco nel 2015 con l'Enciclica Laudato si'.



''La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare'', è stato il richiamo fatto dal Santo Padre nell'Enciclica, rivolta all'umanità intera chiamata ''a prendere coscienza della necessità di cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo, per combattere questo riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono o lo accentuano''.



In quest'ottica il Governatorato, sostenuto da Daimler AG, già impegnata nella ricerca di soluzioni di mobilità sostenibili, persegue l'obiettivo, anche attraverso l'utilizzo di veicoli elettrici, di sviluppare una coscienza comune rivolta ad un maggior rispetto del pianeta.