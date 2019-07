Falsa polizza assicurativa per l'auto, due denunce

Due falsi assicuratori sono stati smascherati e denunciati dai carabinieri di Borgosesia (Vercelli) per truffa in concorso. I due, un 20enne e un 65enne, entrambi di Napoli, hanno offerto a un 28enne valsesiano una polizza auto con una tariffa vantaggiosa; l'uomo, convinto della bontà della compagnia assicurativa, ha versato 400 euro di premio assicurativo, ricevendo a casa la copia della polizza, apparentemente in piena regola. L'amara sorpresa, cioè la mancanza di copertura assicurativa sul suo veicolo, è arrivata con un controllo del proprietario dell'auto sul sito dell'Ania, Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Da qui è partita la denuncia ai militari dell'Arma e la scoperta della truffa da parte dei carabinieri. Il 20enne napoletano era già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio.