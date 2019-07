Ducati World: a Mirabilandia apre Desmo Race

Evento a sorpresa a Ducati World: ha aperto al pubblico Desmo Race, il primo duelling coaster interattivo a doppio binario situato nella nuova area di Mirabilandia dedicata alle Rosse di Borgo Panigale.



A bordo di una moto biposto che simula la guida di una Panigale V4, è possibile sfidarsi lungo due tracciati paralleli.



Frenata e accelerazione sono nelle mani del guidatore per sentirsi veri piloti e vivere l'emozione di una gara.



Il pilota Ducati Michele Pirro è stato il primo a provare l'nel corso dell'inaugurazione. Ai primi mille DesmoRiders è stata regalata una maglietta speciale a tiratura limitata per celebrare la serata.



Nei giorni scorsi il duelling coaster stato provato anche dal pilota ufficiale del MotoGP Ducati Team Andrea Dovizioso: "Desmo Race è davvero emozionante! Mi sono sentito come in sella alla mia moto: puoi accelerare e frenare proprio come in una vera gara! Sono molto contento di essere stato il primo a provarla e mi auguro che tutti possano vivere la stessa esperienza".