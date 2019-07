Jaguar XE SV Project 8, nuovo record berline a Neurburgring

Jaguar XE SV Project 8, la berlina 600 Cv sviluppata dalla divisione Jaguar Special Vehicle Operations, ha dimostrato nuovamente le sue impressionanti prestazioni stabilendo un nuovo record sul giro del Neurburgring per vetture di serie quattro porte. La sportiva del Giaguaro ha infatti percorso il tracciato del Nordschleife (anello nord) in 7 minuti e 18,361 secondi che - oltre ad essere 7 secondi inferiore a qualsiasi altro tempo fatto registrare da vetture di serie quattro porte - questo nuovo tempo ufficiale sui 20,6 km del circuito è di 2,9 secondi inferiore a quello stabilito nel novembre 2017 sempre dalla Project 8. Il video del record è disponibile al sito https://youtu.be/8fDwCaAgb3Q. Inoltre la XE SV Project 8 è anche il primo veicolo di serie di medie dimensioni a stabilire un record ufficiale sul giro completo al Neurburgring, avendo percorso i 20,8 km del tracciato in 7 minuti e 23,164 secondi. Al volante della XE SV Project 8 in versione due posti con allestimento rack Pack ache uesta volta si è seduto il pilota collaudatore Vincent Radermecker, ritornato sul leggendario circuito tedesco per battere il record da lui stabilito in precedenza. Le sospensioni a doppia molla con regolazione dell'altezza della vettura sono state tarate per l'uso in pista, così come lo splitter anteriore e l'aletta aerodinamica posteriore in fibra di carbonio, utilizzata per ottenere per la massima deportanza e stabilità.



Per ottimizzare le prestazioni e la precisione dello sterzo per il giro record, la XE SV Project 8 è stata equipaggiata con i nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R ad alte prestazioni. Testati e selezionati dagli stessi ingegneri della divisione SV per le loro capacità in pista, questi pneumatici con omologazione stradale utilizzano mescole derivate direttamente dai modelli Michelin per le competizioni sportive. "Il primo record stabilito al Neurburgring dalla Jaguar XE SV Project 8 - ha detto Jamal Hameedi, engineering director di Jaguar Special Vehicle Operations - aveva dimostrato le estreme prestazioni di cui era capace la vettura, ma il team della divisione SV ha una mentalità corsaiola e sapevamo che la berlina più veloce al mondo poteva andare ancora più forte.



Questo nuovo record ufficiale è la giusta ricompensa per tutti coloro che, grazie alla Project 8, ci hanno consentito di spingerci oltre i limiti per i nostri clienti". Equipaggiata dalla versione più spinta del motore Jaguar 5,0 litri V8 sovralimentato da 600 Cv, la Project 8 è dotata della trazione integrale AWD ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, con una velocità massima di oltre 320 km/h. Elemento essenziale per le sue eccezionali prestazioni, il sottoscocca è totalmente piatto e sigillato, in modo da aumentare le prestazioni aerodinamiche. La produzione della Project 8 in edizione limitata terminerà quest'anno. Sono disponibili tre diversi allestimenti: Lightweight due posti Track Pack (utilizzata per il nuovo record); configurazione quattro posti, con il medesimo pacchetto aerodinamico e prestazionale del Track Pack e, infine, versione Touring, con un discreto spoiler fisso posteriore - una vera Q-car da 300 km/h in edizione limitata di soli 15 esemplari.