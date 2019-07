60 anni Mini, partito da Atene #ROADtoIMM19 verso Bristol

Tutto pronto, o quasi, per l'International Mini Meeting (IMM) che si svolgerà, nell'anno che celebra i sessantesimo dal lancio di questa icona delle quattro ruote, alla Washingpool Farm, Easter Compton, nelle vicinanze della città inglese di Bristol. L'evento si aprirà il prossimo 8 auto ma a calendario è inserito per domenica 11 il grande Birthday Party dedicato appunto ai 60 anni della Mini. Come spiega un video (https://vimeo.com/265818580/776448ba2a?fbclid=IwAR1L4AeAuxwE1yv Iy9eI_B3rsn4SrjdlzRz5Y3JlxVeGv4BfowhGZ7PkOFU) le attività alla Washingpool Farm sono tutte centrate sulla auto inventata da Alec Issigonis e su vastissimo mondo di elaborazioni, variazioni, accessori e gadget che si è via vi allargato dal 1959 ad oggi. Tra le tante curiosità la gara di auto a 'ruota libera' in discesa - la IMM2019 Bristol Rocker Cover - che come evidenzia il nome è riservata a piccoli veicoli ricavati, con le più fantasiose aggiunte, dal coperchio valvole del motore Serie A delle prime Mini. Al festival di Bristol sono attesi migliaia di appassionati, alcuni dei quali si sono già messi in viaggio oggi partendo da Atene nell'ambito del road trip # ROADtoIMM19. Questo 'evento nell'evento' punta a mettere in evidenza la natura internazionale dell'IMM e la sua trasversalità attraverso epoche diverse di prodotto. Una Mini convertibile classica e una Mini Cooper della prima generazione di epoca moderna (il modello dopo il rilancio del marchio da parte di Bmw) viaggeranno dalla capitale greca di Atene fino alla Casa inglese della Mini. I due veicoli del # ROADtoIMM19 sono stati appositamente personalizzati per il lungo viaggio in Europa dall'artista di strada Cheba, che vive a Bristol.



L'esterno spicca un motivo patchwork dai colori vivaci dal paraurti anteriore al portellone, dai cerchioni al tetto in tessuto del classico Mini convertibile. Saranno accompagnati da una MINI Cooper S E Countryman ALL4 con personale del team Mini Classic a bordo. La carovana attraverserà un totale di dieci Paesi europei sulla rotta attraverso Sofia, Belgrado, Bratislava, Vienna, Praga, Dresda e Rotterdam fino alla destinazione finale a Bristol.