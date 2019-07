Torino: vigili urbani avranno tablet per rilevare incidenti

E' sempre più digitale l'attività della polizia municipale di Torino. Per registrare gli incidenti stradali e trasmetterne i dati, gli agenti saranno dotati di moderni tablet, forniti in comodato d'uso da Confartigianato. La dotazione permetterà di risparmiare oltre il 50% del tempo nei rilievi, "un reale beneficio per agenti, utenti e assicurazioni", spiega il comandante della polizia municipale, Emiliano Bezzon.

Quattro tablet sono già stati utilizzati in via sperimentale.

I tablet saranno distribuiti uno per ogni comando territoriale.

Ne avrà uno anche il Reparto Radiomobile, che in media rileva il 50% dei circa 6mila incidenti stradali che si verificano ogni anno a Torino. "Siamo orgogliosi di poter fornire i comandi di questo mezzi importanti per rendere più veloci e sicuri gli interventi, offrendo così un servizio a tutta la collettività", commenta il presidente di Confartigianato Torino, Dino de Santis.