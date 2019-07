Suzuki partner di Torino FC per l'Europa League 2019/2020

Il Torino FC si prepara ad iniziare l'Europa League e Suzuki, main partner della squadra, è pronta a scendere in campo al suo fianco. Il logo Suzuki apparirà, infatti, nell'ambito di questo evento calcistico internazionale per le partite preliminari della stagione Europa League 2019/2020. La grande S, che fu introdotta come logo dell'azienda di Hamamatsu nel lontano 1958, sarà infatti sulle maglie dei giocatori del Torino Football Club impegnati nel secondo turno preliminare della UEFA Europa League contro gli ungheresi del Debrecen. La partita di andata si svolgerà domani alle 21 allo Stadio Comunale 'Giuseppe Moccagatta' di Alessandria, poiché sul terreno dell'impianto Olimpico Grande Torino sono in corso lavori di rizollatura. L'incontro di ritorno è invece in programma l'1 agosto in casa degli Ungheresi. La Casa di Hamamatsu e il club granata hanno alle spalle sei anni di partnership: Suzuki sostiene infatti il Torino F.C. dal 2013, dapprima come official sponsor per due stagioni e quindi come main sponsor.