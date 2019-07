Hertz, per i Millenials è migliore società noleggio auto

Per i Millennials è Hertz la migliore società di noleggio auto globale. La compagnia è infatti salita dalla seconda posizione nella categoria noleggio auto dell'anno passato nei Trazees Awards, che sono votati ogni anno dai lettori Millennials di trazeetravel.com, la pubblicazione web sorella della rivista Global Traveler, globaltravelerusa.come whereverfamily.com.

''Al giorno d'oggi i viaggiatori di tutte le età hanno molte opzioni di trasporto e per questo siamo onorati che i Millennials abbiano scelto Hertz come compagnia di noleggio auto preferita - ha riferito Jayesh Patel, Hertz Senior Vice President del brand - Questo riconoscimento dimostra che il nostro lavoro ha il giusto focus: offrire un servizio eccezionale, veicoli di altissimo livello e innovazioni che migliorano l'esperienza di viaggio dei nostri clienti, come la nuova versione della nostra app mobile e la tecnologia di Hertz Fast Lane promossa in collaborazione con Clear''.

''Sappiamo anche che i Millennials apprezzano molto l'idea di fare delle esperienze memorabili quando viaggiano e questo è il motivo per cui noi li aiutiamo a raggiungere le loro destinazioni godendosi i momenti che contano, come esplorare una località balneare a bordo di una cabriolet sportiva, arrivare a un colloquio di lavoro in una nuova città o riunirsi con gli amici per un matrimonio - ha aggiunto Patel - Ci impegniamo inoltre a migliorare la loro esperienza di viaggio introducendo sempre nuovi vantaggi attraverso il nostro programma fedeltà''.