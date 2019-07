Avis, in flotta premium entrano Classe G, CLS e C Cabrio

Per il quarto anno consecutivo Avis, società leader nel settore dell'autonoleggio, ha scelto Mercedes-Benz per offrire una proposta di noleggio premium.



Entrano ora a far parte della gamma Avis Prestige Collection 2019 la nuova Classe G, la CLS e la Classe C Cabrio: tre modelli differenti a seconda delle esigenze dei diversi clienti. Le nuove Stelle del programma Prestige saranno disponibili negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino, Torino, Pisa, Firenze, Catania e Palermo e gli uffici di Milano (Piazza Diaz), Como, Roma (Via Sardegna) e Civitanova Marche. Si consolida così la partnership che dal 2016 vede protagoniste le due aziende. Nel dettaglio, i modelli che faranno parte della Prestige Collection sono la Classe G 350 d premium, CLS 350 d 4MATIC premium e Classe C Cabrio 220 d premium. ''In tutte le nostre attività poniamo i nostri clienti al centro di esperienze uniche - ha dichiarato Christian Catini, responsabile fleet di Mercedes-Benz Italia - Grazie alla partnership nella Prestige Collection siamo oggi in grado di offrire la medesima esperienza ai clienti di Avis che, anche solo per pochi giorni, potranno guidare l'auto che hanno sempre sognato ed entrare nell'universo della Stella attraverso una nuova, esclusiva porta di accesso''.