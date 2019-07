Alfa Romeo Tonale è la 'Readers' choice' di Auto Express

Non è ancora sul mercato ma per i lettori del periodico motoristico britannico Auto Express l'Alfa Romeo Tonale è già la 'Readers' choice design award', la vettura vincitrice del premio auto da scegliere per lo stile. Presentato al grande pubblico sotto forma di concept allo scorso Salone di Ginevra dell'automobile, atteso nelle concessionarie europee tra la fine del 2020 e il 2021, il Suv del Biscione è stato recentemente protagonista di una passerella britannica in grande stile, nel corso del "Festival of Speed" di Goodwood. Un preludio festoso al riconoscimento conseguito. Per la Tonale si tratta del secondo premio per lo stile conquistato nell'arco di pochi giorni. Al Salone Parco Valentino di Torino dello scorso giugno, infatti, aveva conquistato il Car Design Award.



Per Scott Krugger, responsabile del design di Alfa Romeo, "È un grande onore ricevere un premio dai lettori di Auto Express.



Come primo modello ibrido elettrico plug-in della gamma, è una concept car estremamente importante per Alfa Romeo: doveva essere sia funzionale sia esteticamente straordinaria. Il fatto che veri appassionati di auto votino per la Tonale è fantastico e tutto il team di design è entusiasta dell'impatto che il concept sta avendo".