Al Mugello ingresso libero per 13 gare Racing Weekend

L'autodromo del Mugello questo fine settimana aprirà le porte dell'area prato e della tribuna centrale per permettere a tutti gli appassionati di assistere gratuitamente al 'Racing Weekend', la rassegna che racchiude ben 7 campionati italiani per un totale di 13 gare.

Tutte le sfide sono giunte al giro di boa della stagione e per questo i piloti stanno già cominciando a fare i conti con la classifica sempre più incerta. Nel campionato italiano Gran Turismo Sprint, grazie a due vittorie su 4 gare disputate, la coppia Vito Postiglione e Jeroen Mul (Lamborghini Huracan) si ritrovano in testa alla classifica, seguiti a soli 18 punti dal duo Fuoco-Hudspeth (Ferrari 488) e da Comandini-Johansson (Bmw M6 Gt3) attardati di 24 lunghezze. Anche il campionato Tcr Italy sarà al giro di boa e al Mugello continuerà la lotta in famiglia fra Salvatore Tavano e Matteo Greco, entrambi su Seat Cupra, distanziati di soli otto punti e tallonati dalla Hyundai I30 di Marco Pellegrini. Anche nella classe Tcr Endurance, la Seat Cupra sembra per il momento dominare il campionato con le due coppie di piloti Alessandro e Giovanni Altoè e Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli, separati di soli 8 lunghezze. Completeranno il programma di gare la Super Cup, la Topjet F.2000, la Porsche Carrera Cup e in Mini Challenge. La mattinata di venerdì sarà interamente dedicata alle prove libere, poi nel pomeriggio sarà la volta delle prime sessioni di qualifiche. Il sabato si aprirà con l'assegnazione delle ultime pole position, mentre nel pomeriggio scatteranno le prime gare di ogni categoria. La domenica infine si bisserà con il secondo round di competizioni.