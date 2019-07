Moto: 8 delle Langhe, gara per 2 ruote che hanno fatto storia

È partito il conto alla rovescia per la quarta edizione dell'8 delle Langhe - Trofeo Dario Sebaste, che prenderà il via giovedì 29 agosto e terminerà domenica primo settembre. Anche per il 2019 sono confermate quattro tappe, una per ogni giorno, ognuna della lunghezza di circa 200 chilometri, con partenza e arrivo a Cherasco. Saranno 70 le motociclette al via, esemplari di valore storico, guidati da piloti selezionati e provenienti da tutta Europa determinati a vincere un Trofeo in cui la precisione è fondamentale. Sei invece le nazionalità rappresentate dai concorrenti e 23 i marchi di moto (Aermacchi, B.S.A., BMW, Condor, Cotton, Gilera, Harley Davidson, Honda, Itom, Kreidler, Laverda, Mival, Moto Guzzi, Moto Morini, Motobi, Motosacoche, MV Agusta, Norton, Parilla, Seeley Norton, Sertum, Velocette, Vincent) che prenderanno parte al trofeo dedicato a Dario Sebaste, imprenditore piemontese e fondatore dell'omonima azienda dolciaria, scomparso nel 2016 lasciando in eredità alla sua famiglia una delle più grandi collezioni private di Moto Guzzi del mondo. Il percorso 2019 prenderà la direzione del mare già nel primo giorno dell'evento. Nella quattro giorni dedicata alle due ruote, la gara passerà per diverse località da Calizzano, a Verezzi e ancora Paroldo, Battifollo, Frabosa Soprana, Vicoforte, Salmour, Gallo Grinzane, Camo, Sommariva e ovviamente Cherasco, punto di partenza e di arrivo. Sono previsti controlli orari e prove cpeciali durante il percorso, con una media imposta di 30 km/h. Tutte le motociclette ammesse alla manifestazione sono costruite prima del 1980. Quest'anno, la finestra delle iscrizioni è stata chiusa dopo soli 10 giorni, raggiungendo la quota 60 partecipanti in sole 20 ore. Le moto che parteciperanno saranno suddivise in tre categorie: Sidecar, Moto fino a 350cc, Moto oltre i 350cc. Main sponsor dell'edizione 2019 dell'8 delle Langhe è Bereve Watches. Media partner dell'8 delle Langhe 2019 sono Moto.it e Radio Alba, mentre Moto Guzzi metterà a disposizione alcuni esemplari della nuova V 85 TT che saranno utilizzati dallo staff dell'8 delle Langhe, ma saranno anche a disposizione dei concorrenti per eventuali test drive.