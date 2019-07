Auto: Borussia Dortmund in visita quartier generale Opel

Il Borussia Dortmund, squadra di calcio di cui Opel è partner premium dalla stagione 2017/2018, ha visitato il quartier generale del marchio a Rüsselsheim per far visita ai dipendenti della casa automobilistica tedesca. La delegazione era guidata dal presidente del BVB, Joachim Watzke, accompagnato da Carsten Cramer, responsabile Vendite, Marketing e Digitalizzazione e da Sebastian Kehl, ex nazionale tedesco e responsabile della sezione giocatori professionisti. I dirigenti del BVB hanno incontrato Michael Lohscheller, ceo di Opel, Harald Hamprecht, vice president Communications e Christina Herzog, direttore Marketing Opel Germania. Al centro della giornata un dibattito sul calcio che si è svolto presso la Adam Opel Haus davanti a oltre 1.000 dipendenti Opel e al quale hanno partecipato i campioni mondiali del 2014 Mario Götze (autore del gol decisivo nella finale contro l'Argentina) e Mats Hummels, che è appena rientrato al Borussia Dortmund dal Bayern Monaco. Gli ospiti del Dortmund hanno visitato la Collezione di Auto Classiche Opel e il Centro Design. Il responsabile del Design Friedhelm Engler ha presentato la gamma delle vetture Opel, soffermandosi in particolare sulla Corsa-e.



''Opel e il BVB sono la coppia perfetta - lo si vede anche dai colori, nero-giallo e giallo-nero. Condividiamo la stessa accessibilità, professionalità e ambizione. Sono molto felice di aver potuto organizzare questo evento riservato ai nostri dipendenti e desidero ringraziare moltissimo il nostro partner.



Il Borussia è pronto ad affrontare al meglio la nuova stagione e io sono felice che la nostra collaborazione continui'', ha dichiarato Lohscheller, ceo di Opel.