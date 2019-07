A25, chiusura notturna entrata Cocullo

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 2 alle ore 8 di martedì 16 luglio sarà disposta la chiusura della rampa di ingresso in autostrada dello svincolo di Cocullo (L'Aquila), limitatamente al traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso Pescara/interconnessione A14. Conseguentemente, nei suddetti orari, i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Pescara/A14 potranno usufruire dello svincolo di Pratola Peligna (L'Aquila).

Successivamente, presso la rampa d'ingresso in autostrada A25 di Cocullo con direzione Pescara/A14, permarrà una limitazione di sagoma con 3,50 metri di larghezza fino al 15 settembre 2019, tale da consentire comunque il transito dei pullman e da interdire l'entrata in A25 ai soli trasporti eccezionali.