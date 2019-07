Harley-Davidson, con Lego ne arriva una tutta in mattoncini

Un'Harley-Davidson Fat Boy in scala, 1.023 pezzi comprese ruote, serbatoio del carburante a goccia, tachimetro integrato e doppio terminale di scarico. E' l'ultimo modello di Creator Expert presentato dalla LEGO, che arriverà negli store di tutto il mondo del marchio dei mattoncini il prossimo primo agosto 2019. Ma sarà già disponibile su shop.LEGO.com in esclusiva dal 17 luglio per i membri LEGO VIP. Sviluppata - informa un comunicato - in collaborazione con Harley-Davidson, questa dettagliata interpretazione di uno dei classici della casa di Milwaukee cattura l'estetica del modello con tanto di finiture, superfici ed elementi di design. E' alta 20 centimetri e larga 18, per 33 centimetri di lunghezza e comprende diversi accessori. Muovendo la ruota posteriore si potrà vedere il motore Milwaukee-Eight prendere vita con pistoni in movimento. È possibile anche girare il manubrio, spingere la leva del cambio e quella del freno e abbassare il cavalletto della moto per 'parcheggiarla' facilmente. Una fedele riproduzione del Fat Boy 2019 nella colorazione Wicked Red, con il logo Harley-Davidson sui due lati del serbatoio. "Creare questa moto in mattoncini è stato incredibilmente eccitante", spiega Mike Psiaki, Design Master di LEGO Group. "Il modello cattura fedelmente il design leggendario, l'ingegneria avanzata e l'attenzione ai dettagli". "È stato magnifico per Harley-Davidson collaborare con LEGO Group, altro brand che promuove la creatività e la libera espressione" spiega Heather Malenshek, chief Marketing officer della casa di Milwaukee, il cui vicepresidente Styling & Design, Brad Richards, racconta che sono state controllate tutte le viti e i bulloni presenti sulla moto, tutte le finiture e ogni piccolo dettaglio: "Lavorare con il team LEGO a questo progetto ci ha permesso di portare la stessa attenzione ai dettagli in un prodotto frutto della nostra collaborazione e di celebrare un marchio che ha ispirato l'immaginazione e la creatività di molti di noi in Harley-Davidson fin da piccoli, me compreso". E per celebrare il lancio, i LEGO Master Builder hanno creato anche un modello a grandezza naturale della motocicletta: dettagli placcati argento, elementi in movimento, effetti sonori e luci grazie a seimila speciali mattoncini. Una creazione che ha richiesto 865 ore di lavoro per essere realizzata, ed è composta da quasi 70mila pezzi, che sarà esposta presso selezionati LEGO Store e agli eventi Harley-Davidson per la gioia di tutti i fan.