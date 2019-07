Cronoscalata Cesana-Sestriere, record iscritti con 153 auto

Record di iscritti alla 38/a Cesana-Sestriere, cronoscalata automobilistica che si correrà dal 12 al 14 luglio sulle 'montagne olimpiche'. In gara 153 vetture storiche, dalle piccole Abarth (marchio che quest'anno festeggia 70 anni) ai potenti prototipi firmati Dallara e Osella, passando per le affascinanti vetture degli anni '50, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e Porsche. Alla cronoscalata si affianca la Cesana-Sestriere Experience-Memorial Gino Macaluso, il concorso dinamico di eleganza per le auto storiche, con un centinaio di vetture iscritte.

La Cesana-Sestriere è organizzata dall'Automobil Club Torino, con FCA Heritage main sponsor ed il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, comuni di Cesana e Sestriere, CONI e La Stampa. Il 12 luglio le verifiche, sabato 13 le prove ufficiali, la gara domenica 12 con partenza alle 11 da Cesana, poi 10,4 km tra tornanti e rettilinei misti, su un dislivello di 685 metri.