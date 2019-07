XComing Summer Tour 2019, partito da Cervia lancio XCeed

Folla delle grandi occasioni per la partenza della prima tappa del #XComing Summer Tour 2019 organizzato da Kia per il lancio italiano del nuovo crossover XCeed. A Cervia, in piazza Maffei, la colonna sonora dei DJ di Radio 105 ha accompagnato nello scorso week end il debutto in pubblico del nuovo modello della gamma Ceed, tenuto a battesimo dagli ambassador Kia Alessandro Del Piero e Diletta Leotta. Dopo il via da Cervia l'atteso #XComing Summer Tour 2019 farà tappa il 13 e 14 luglio a Santa Maria dell'Isola, a Tropea, località a cui seguirà il 20 e 21 luglio il lungomare Giardina a Cefalù e infine il 27 e 28 luglio il lungomare di Ponente a Fregene.



Oltre all'anteprima nazionale del crossover XCeed il pubblico potrà testare la gamma elettrica e mild hybrid di Kia costituita dai modelli e-Soul, e-Niro e Sportage MH. Il sabato di ogni tappa, ospite dello stand Kia in veste di DJ d'onore, ci sarà Diletta Leotta che, al termine della trasmissione, dedicherà il suo tempo ad incontrare i fans. ''Anche in questa occasione Kia ha voluto tenere fede al proprio claim The Power to Surprise - ha commentato Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & PR director di Kia Motors Company Italy - organizzando una serie di eventi di alto livello per rendere omaggio a quello che sarà uno dei prodotti strategicamente più importanti per il prossimo futuro del nostro brand. XCeed ha già conquistato il consenso della stampa nazionale ed internazionale, ora mostrandola al pubblico di casa in una cornice di pregio e divertimento, speriamo di poter raccogliere pareri altrettanto positivi da parte degli italiani. A tal proposito siamo sicuri che la simpatia di Diletta e Alex ci saranno di grande aiuto''.



XCeed arriverà sul mercato italiano a partire da settembre, ma è già in atto una campagna di pre-lancio che permette attraverso il sito di Kia Motors di rimanere in contatto ed essere tra i primi a ricevere tutti gli aggiornamenti sul nuovo crossover XCeed.