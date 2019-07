Fiat, 920 partecipanti da 11 nazioni per il meeting Garlenda

Oltre 920 i partecipanti provenienti da 11 nazioni differenti: questi i numeri record della 36esima edizione del Meeting Internazionale Fiat 500 di Garlenda (SV), che si è chiusa nel weekend. L'evento ha celebrato anche i 35 anni del sodalizio, che è il più grande club di modello al mondo con oltre 21.000 iscritti, e c'è stata inoltre occasione per festeggiare il trentennale della rivista sociale '4PiccoleRuote'. Centinaia le vetture che si sono ritrovate all'Ippodromo dei Fiori di Villanova d'Albenga. Momento clou è stata la realizzazione di un enorme mosaico di cinquini per comporre la cifra '35°' in onore del trentacinquesimo anniversario del sodalizio. Il Meeting si è svolto da venerdì a domenica, preceduto da un lungo prologo battezzato 'Aspettando il Meeting', che sin da lunedì primo luglio ha previsto gite, degustazioni ed intrattenimenti vari per i cinquecentisti giunti in anticipo in zona per trasformare la partecipazione alla manifestazione in un'occasione di vacanza.



Le vetture hanno percorso centinaia di chilometri su e giù lungo le strade tra costa ed entroterra, toccando numerose località (Albenga, Arnasco, Ortovero, Andora, Laigueglia, Villanova d'Albenga, Leverone di Borghetto d'Arroscia) e scoprendo paesaggi e sapori.



Lo spettacolo del sabato sera - una sorta di 'corrida', che ha rivelato talenti nascosti dei cinquecentisti e dei membri dello staff - ha animato la festa per il compleanno del Club, il cui apporto al turismo ed alla cultura in Riviera è stato sancito dalla posa di una piastrella sul Muretto di Alassio.