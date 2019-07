Ferrari al Circolo Polare Artico, le rosse da Babbo Natale

Record mondiale: mai prima d'ora le Ferrari erano arrivate così al Nord. Trenta esemplari del Club Passione Rossa, capitanate del tre volte campione di velocità Fabio Barone sono arrivate al Circolo Polare Artico. Dopo 850 chilometri di tragitto da Helsinki a Rovaniemi, con pioggia e vento, le Ferrari sono arrivate al Circolo Polare Artico dove hanno potuto incontrare di nuovo Babbo Natale che ha accolto i membri del gruppo nel suo ufficio. ''È una grande emozione essere qui - ha detto a caldo Barone - perché abbiamo lavorato tutti in gruppo per quasi un anno a questo progetto, mai nella storia 30 Ferrari erano arrivate al Circolo Polare Artico, le immagini parlano da sole.

Di solito le invadiamo le città e questa volta abbiamo invaso il Circolo Polare Artico. E' stata un'impresa di gruppo, hanno lavorato tutti insieme e questa è stata la cosa più importante. L'organizzazione è iniziata a dicembre quando gli ho chiesto quando era stata l'ultima volta che avevano fatto una cosa per la prima volta, ed eccoci qui''. Una folla di curiosi ha accolto le Ferrari che sono arrivate a Rovaniemi, dove con le Rosse hanno posato anche le renne di Babbo Natale e lo stesso Santa Klaus. L'inquilino di 'prestigio' di Rovaniemi non si è negato ai selfie e si è accomodato di nuovo nella sua slitta rossa fiammante che lo aveva portato in giro per la Capitale a fine maggio.

Trenta Ferrari al Circolo Polare Artico, e' record

Un bagno di amore per le Rosse che ha caratterizzato tutte le tappe del viaggio da Helsinki alla tappa finale. Anche nella visita nella città più tecnologica della Finlandia, Oulu, sede di moltissime start-up (tra cui Oura Ring), curiosi, fan e appassionati delle Rosse più famose al mondo hanno preso d'assalto la zona dove le Ferrari erano in mostra. Un'accoglienza simbolo dell'amore e della passione per auto, velocità e bellezza italiana, elementi tutti racchiusi nel marchio Ferrari. Un record, un evento, una spedizione che ha dentro di sé tanti altri record, personali e di vita e tantissimo impegno. Tra gli altri anche due donne al volante di altrettante Ferrari, rispettivamente 25 e 70 anni. Mogli, figli, nipoti, nonni e soprattutto i trenta driver che hanno percorso senza esitazioni le strade della Finlandia fino al traguardo finale e fino al record.