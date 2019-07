Viadotto E45, procura autorizza lavori

Conclusa l'ispezione richiesta dal gip, la procura di Arezzo ha dato l'autorizzazione alla ripresa dei lavori sul viadotto Puleto lungo la E45, rimasto chiuso per un mese, da metà gennaio a metà febbraio, dopo essere stato sequestrato per motivi di sicurezza e attualmente percorribile solo per i mezzi leggeri, a una velocità massima di 40 chilometri orari. Possono così riaprire i cantieri di Anas. Per la definitiva conclusione delle opere i tecnici, si legge in una nota diffusa dal comune di Sansepolcro (Arezzo), hanno stimato una tempistica di circa due settimane.