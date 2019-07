PSA a Equip'Auto con tutte le novità dell'Aftermarket

Groupe PSA sarà presente a Equip'Auto, al Parigi Expo, Porte de Versailles, dal 15 al 19 ottobre con tutte le sue attività Aftermarket. Gran parte dello stand sarà dedicata agli eventi. Le conferenze riuniranno le piattaforme di distribuzione Distrigo, i membri della rete Eurorepar Car Service e le officine autorizzate delle reti dei marchi del Gruppo.



Lo spazio sarà organizzato in due universi principali: la prima riguarda l'universo della distribuzione con l'insegna Distrigo e la sua offerta «one-stop-shop (di cui si è già avuto un piccolo assaggio all'Autopromotec di Bologna); ricambi, accessori, pneumatici, e materiali di consumo (ricambi originali Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall, gamma multimarca esclusiva Eurorepar, offerta dei nostri partner produttori di componentistica e offerta proveniente dall'economia circolare); servizi per semplificare la vita dei riparatori. La seconda è dedicata ad officine e riparatori, con la rete multimarca Eurorepar Car Service, in piena espansione mondiale, con oltre 4300 officine oggi e l'ambizione di raggiungere 10000 officine entro il 2023. L'insegna dell'anno 2018 in Francia (Décision atelier) porta avanti la sua offensiva con nuovi servizi e strumenti digitali e con una comunicazione sempre più efficace. La rete presenterà anche i suoi partner con Carventura, una piattaforma di vendita di veicoli usati tra privati, e con Servicar, una piattaforma di aggregazione di servizi e assicurazioni per gli automobilisti. Uno dei momenti importanti sarà la presentazione del catalogo multimarca on-line di PSA, Service Box Multi-brand.