Citroen, ad Aprilia in mostra la Lictoria Sex di Papa Pio XI

Tra i vari eventi previsti per festeggiare i cento anni del brand Citroen, la concessionaria Nicola Prezioso di Aprilia (Latina) espone eccezionalmente nel suo salone la storica Citroën “Lictoria Sex”, la vettura donata nel 1930 a Papa Pio XI (al soglio pontificio dal 1922 al 1939).



La vettura resterà presso la concessionaria per circa un mese, per essere ammirata da tutti gli appassionati e i clienti.



Si tratta di un evento eccezionale, reso possibile grazie alla collaborazione dei Musei Vaticani, che hanno concesso a Citroën Nicola Prezioso il prestito esclusivo di questa opera d’arte, un manufatto di valore storico di grande rilevanza, conservato abitualmente nel Padiglione delle Carrozze del Museo Storico Vaticano e visitabile esclusivamente dietro precisa richiesta.



La C6 denominata “Lictoria Sex”, realizzata appositamente per il Vaticano, è una vera e propria fuoriserie. Era stata preparata e costruita dalle maestranze della milanese SAICA per il “Papa milanese”, ovvero per quel Pio XI, al secolo Achille Ratti, nato nel 1857 a Desio (città alle porte del capoluogo lombardo), che ricevette la vettura in Vaticano il 9 giugno 1930 alla presenza dei dipendenti che l’avevano costruita, vettura che utilizzò per tornare alla sua residenza, seduto sul trono posto centralmente nella parte posteriore della vettura.



Nel 1992, la vettura fu sottoposta a restauro da parte di Citroën Italia. A quell’epoca, il contachilometri della vettura segnava 156: di fatto, la C6 “Lictoria Sex” non era stata più utilizzata né da Pio XI né dai successori essenzialmente per l’incredibile opulenza dell’oggetto, coperto d’oro zecchino, broccati lavorati a mano e stucco dorati che abbellivano le parti in legno che ne arredavano l’abitacolo.



Il restauro della C6 “Lictoria Sex”, realizzato nella sede dell’Autoparco della Città del Vaticano dai tecnici di Citroën Italia con la supervisione storico-artistica dei Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, è il risultato di un lavoro durato circa quattro anni. I lavori, iniziati il 14 ottobre 1992, si conclusero dopo 438 giorni lavorativi. L’autovettura fu riconsegnata al Padiglione delle Carrozze del Museo Storico Vaticano il 17 settembre 1996.



La scelta di esporre proprio nel mese di luglio la Papamobile Citroën Lictoria Sex donata al Papa nel 1930, è dettata dal fatto che proprio nel mese di luglio del 1919, esattamente il giorno 7, fu consegnata a Parigi la prima vettura Citroën, una Type A 10HP, al primo cliente, il signor Testemolle. Si trattava della prima auto costruita da André Citroën nel 1919, la prima auto europea costruita in serie grazie alla catena di montaggio e la prima auto totalmente equipaggiata, ovvero completa di tutto quel che serviva per partire, inclusi pneumatici e carrozzeria.



Il mese di luglio inoltre è il mese del Raduno del Secolo, evento centrale dei festeggiamenti per i primi 100 anni di Citroën. Organizzato dal 19 al 21 del mese da Amicale Citroën & DS France, che riunisce i collezionisti della Marca in collaborazione con l’Aventure Peugeot Citroën DS, Le “Rassemblement du Siècle” si terrà sul tracciato di La Ferté-Vidame, la segretissima e storica pista prova della marca utilizzata in anche per la messa a punto della 2CV. Questo raduno internazionale promette di entrare nella storia per la partecipazione prevista di undicimila collezionisti, per le cinquemila auto esposte e per i cinquantamila visitatori attesi nel corso delle tre giornate.