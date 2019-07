Ferrari, 30 supercar su 4 bisarche in viaggio per Helsinki

Le rosse sono giunte a destinazione. Le 30 vetture di Maranello del Club Passione Rossa, hanno lasciato Roma a bordo di quattro bisarche alla volta di Helsinki, prima tappa del Ferrari Arctic Tour e del viaggio verso il nuovo record mondiale. Oggi nella capitale finlandese le supercar si sono ricongiunte ai loro driver capitanati dal presidente, Fabio Barone, per iniziare la lunga traversata che li porterà per la prima volta nella storia al Circolo polare artico, a Rovaniemi, la residenza ufficiale di Babbo Natale, restituendo così la visita di fine maggio a Roma di Babbo Natale in persona.



Un'impresa unica nel suo genere, che iscriverà il nome di Passione Rossa nell'olimpo dei più importanti Ferrari club del mondo. Mai le Ferrari si erano spinte in un evento così al Nord.



Una lunga traversata, 850 chilometri tra Helsinki e Rovaniemi, durante la quale le Ferrari faranno tappa a Oulu, dove migliaia di fan sono in attesa di ascoltare il sound emozionante di casa Maranello. E poi il 6 luglio momento clou a Rovaniemi, al Circolo Polare Artico, dove le Rosse scriveranno un nuovo record e incontreranno nuovamente Babbo Natale dopo l'evento del 25 maggio nella Capitale. Barone già detentore di 3 record mondiali, in Romania, Cina e Marocco, è più che mai deciso a trascinare la sua elite di driver a segnare un quarto primato mondiale in un Paese dove le Ferrari hanno un pubblico accanitissimo. Sarà possibile seguire tutto l'evento sui canali ufficiali di Passione Rossa.