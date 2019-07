Overland 20, tornato dall'Africa team Beppe e Filippo Tenti

Dopo un viaggio di oltre 45mila km ha fatto ritorno a Verona, punto di partenza 9 mesi fa, la carovana di Overland, la celebre iniziativa voluta da Beppe e Filippo Tenti per esplorare luoghi lontani e creare reportage televisivi di grande successo. Dopo aver percorso il continente africano, attraverso Marocco, Mauritania, Senegal, Gambia, Nuova Guinea, Ghana, Togo, Benin, Sierra Leone, Liberia e Nigeria, la troupe di Overland ha schierato a piazza Bra, a Verona, i mezzi di Volkswagen Veicoli Industriali - Amarok, Transporter, Crafter, e Caravelle tutti con trazione 4Motion - utilizzati per l'imprese, a cui si è aggiunto quest'anno il poderoso Scania XT, un veicolo pesante pensato per affrontare con successo anche le sfide più gravose. La squadra capitanata da Filippo e Beppe Tenti e composta anche da Vigili del Fuoco, Carabinieri e Paracadutisti in pensione del reggimento Tuscania, grazie al valido supporto dei mezzi Volkswagen Veicoli Commerciali e Scania, ha superato senza problemi un percorso di oltre 45mila km attraversano - nelle più diverse condizioni di viabilità - Paesi, conosciuto culture e vissuto esperienze differenti tra loro ma unicamente straordinarie, portando con sé momenti memorabili. Al riguardo Beppe Tenti ha detto che ''viaggiare nel disastro delle strade africane con mezzi Volkswagen Veicoli Commerciali e Scania rallegra la mente e rende sicuri i viaggiatori di rientrare a casa in totale sicurezza''.Tutti i mezzi Volkswagen Veicoli Commerciali, in particolare un Amarok 3.0 V6 TDI 4Motion, un Caravelle 2.0TDI 4Motion, un Transporter Kombi Rockton 2.0TDI 4Motion e un Crafter 2.0TDI 4Motion, hanno affrontato ogni tipo di terreno e superato ostacoli, talvolta ardui e impegnativi, grazie soprattutto alla trazione integrale ed ai sistemi di assistenza alla guida di cui sono dotati. ''Oltre alla trazione 4Motion - ha dichiarato Luca Bedin, brand manager della divisione Volkswagen Veicoli Commerciali in Italia - che è prerogativa della nostra gamma e che ha consentito ai mezzi di affrontare percorsi talvolta proibitivi, garantendo motricità e stabilità alla carovana, in questa edizione si è rivelato vincente il mix di veicoli che con le loro diverse caratteristiche e peculiarità sono riusciti a soddisfare a tutto tondo le svariate esigenze della spedizione.



Questo è il terzo anno consecutivo che i nostri mezzi sono i protagonisti della spedizione Overland. Siamo fieri di questa lunga partnership che sta riscuotendo un gran successo''. Valido supporto alla carovana arancione è stato anche uno Scania XT B 6x4 HZ da 410 CV con cabina G e allestimento sviluppato da Austeras Trade. Un veicolo dal design robusto, sia dal punto di vista estetico che delle funzionalità. ''Siamo molto orgogliosi di aver partecipato alla ventesima edizione di Overland, una spedizione che ha visto i nostri mezzi impegnati nell'affrontare sfide estremamente complesse - ha commentato Franco Fenoglio, presidente e AD di Italscania - lo Scania XT, come si vedrà nel corso delle puntate televisive, ha dato prova di grande affidabilità e robustezza durante tutto il percorso, dimostrando ancora una volta di essere la soluzione ideale per i clienti che si trovano ad operano negli ambienti più gravosi e che hanno quindi maggiori necessità in termini di efficienza, produttività e affidabilità''. Le avventure vissute dalla carovana arancione di Overland 20 nei 45.000 km percorsi, saranno trasmesse su Rai 1 a partire da venerdì 19 luglio 2019, per 8 puntate in seconda serata.