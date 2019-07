Domenica tappa lombarda Ruote in Storia

Domenica 7 luglio si svolgerà la tappa lombarda di 'Ruote nella Storia', tour di raduni e incontri culturali dedicato agli appassionati di auto d'epoca che l'Aci, l'Automobile club d'Italia, porta in tutta la Penisola. Gli equipaggi iscritti alla manifestazione percorreranno le strade che si dipanano da Lodi per terminare l'escursione condotta a bordo di vetture storiche - costruite fino al 1998 - all'Abbazia di Morimondo, rilanciata negli ultimi anni non solo come centro di spiritualità e di iniziative pastorali, ma anche come meta turistica per i cultori della storia dell'arte lombarda.

La struttura ha infatti un ricco calendario di eventi ideato dalla Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo per contribuire al sostegno economico del monastero. La manifestazione è organizzata da Aci Storico e Automobile Club di Milano con il patrocinio di Anci, Comuni di Lodi e di Morimondo e associazione 'I borghi più belli d'Italia'.