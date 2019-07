Ammiraglia Aurus Senat di Putin, forse 5 centimetri di troppo

L'aver preso come riferimento una delle icone del capitalismo, la Rolls-Royce, potrebbe creare qualche problema a Vladimir Putin che, nel corso della sua visita in Italia, dovrebbe varcare con la sua ammiraglia Aurus Senat (dal disegno e dalle proporzioni molto simili alla britannica Phantom Extended Wheelbase) il portone del Quirinale che da accesso al Cortile d'Onore.



La nuova Aurus Senat L700 (realizzata formalmente per il 100% in Russia, ma con un determinante contributo di Porsche e altri consulenti occidentali) è entrata in servizio da qualche mese e presenta - come la Rolls - dimensioni davvero imponenti, con una lunghezza che supera i 6,6 metri e una larghezza di 2 metri, forse eccessiva per entrare nel palazzo del Quirinale e anche a Palazzo Chigi, dove il presidente russo vedrà il premier Conte e ieri sono andate in scena prove per evitare brutte sorprese dell'ultimo momento.



Con le sue dimensioni, a specchi ripiegati, la Aurus Senat supera di 5 centimetri la larghezza della Maserati Quattroporte di ultima generazione, appena consegnata e utilizzata dalla presidenza della Repubblica, e di 11 centimetri la Lancia Flaminia tipo 335 'presidenziale' che esce ed entra dal palazzo del Quirinale in occasione di altri eventi ufficiali. Della mastodontica ammiraglia di Putin si conoscono anche le caratteristiche meccaniche (motore V8 con sezione ibrida per totali 590 Cv e 880 Nm di coppia) ma non le emissioni di CO2, che - trattandosi di un propulsore a benzina - sono sicuramente importanti, almeno come le dimensioni.