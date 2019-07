Airspeeder, bolide volante che unisce drone e monoposto

Verrà presentato ufficialmente al Festival of Speed di Goodwood, in programma il prossimo weekend, il nuovo sport motoristico aereo Airspeeder che il suo creatore Matt Pearson ''combina il formato della Formula E, il brivido delle corse aeree e il glamour della Formula 1''. Ospitato dal Duca di Richmond nell'ambito del Festival of Speed Future Lab già da domani 4 luglio, Airspeeder è un inedito veicolo volante ideato dalla start-up australiana Alauda Racing, e si ispira nel look e nelle proporzioni alle vecchie monoposto britanniche a motore anteriore. Utilizza come base un drone elettrico a quattro o otto rotori, alimentato con batterie a polimeri di litio, che viene pilotato da terra attraverso una sofisticata console di controllo. Grazie al peso contenuto in 230 kg, la monoposto-drone può raggiungere i 200 km/h e alzarsi fino a 900 metri, anche se la sua destinazione - spiega il creatore Pearson - è quella di restare vicina al suolo, sorvolando un tracciato analogo ad una pista o utilizzando (come nelle corse aree) dei piloni per le virate. La presenza a bordo di una telecamera ad alta definizione fa vivere (come dimostra il video https://www.youtube.com/watch?v=yh1bW548N_0 ) esperienze emozionanti a chi si trova - in tutta sicurezza - a terra o segue semplicemente la gara attraverso il web. Per il 2020 è stato annunciato il primo campionato mondiale di Airspeeder, con la possibilità per i team di acquistare il veicolo completo dalla Alauda Racing, per un o schieramento iniziale di 5 team con 10 piloti e 10 'bolidi volanti'.