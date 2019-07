Matteo Berrettini primo tennis ambassador italiano Peugeot

Matteo Berrettini, giovane rivelazione del tennis italiano, entra ufficialmente a far parte del Peugeot Ambassador team. La Casa del Leone rinnova così il suo legame con il tennis italiano stringendo una partnership con il giovane campione nazionale numero 20 al mondo. Matteo Berrettini ha scelto la nuova Peugeot 508 SW come sua auto personale (dopo averla ammirata agli Internazionali BNL d'Italia ed al Roland Garros).

Peugeot rinnova l'impegno nel mondo del tennis, una storia che risale ai primi anni '80, quando iniziò a sponsorizzare il torneo del Roland Garros. Oggi è Platinum Partner dell'ATP ed auto ufficiale dell'ATP World Tour, in 22 tornei a livello mondiale. L'impegno della Casa del Leone nel mondo della racchetta si arricchisce oggi di un importante legame con l'Italia grazie all'ingresso della giovane rivelazione del tennis Matteo Berrettini che è attualmente numero 2 in Italia ed è il primo italiano a far parte di questo progetto che conta altri 13 ambasciatori a livello mondiale (Alexander Zverev, Juan Martin Del Potro, Diego Schwartzman, Lucas Pouille, Fernando Verdasco, Leonardo Mayer, Pablo Carreo Busta, Robin Haase, Juan Sebastian Cabal, Robert Farah, Jamie Murray, David Ferrer).