Tesla Model X diventa auto della 'Stradale' in Australia

L'Australia potrebbe decidere una svolta 'green' nei veicoli per il controllo autostradale, se l'esperimento fatto schierando il suv Tesla Model X come veicolo per la Polizia autostradale dello Stato di Vittoria avrà successo. L'auto, che può accelerare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, è ritenuta adatta al pattugliamento - senza impatto sul percorso che viene compiuto - e agli inseguimenti che si rendessero necessari. La Tesla Model X sarà pienamente operativa in questi giorni per essere sperimentata in diverse aree dello Stato australiano, tra cui Bass Coast, Latrobe Valley e Dandenong. La Polizia autostradale ha dichiaro di apprezzare il grande display sovradimensionato che consente ai poliziotti di visualizzare più facilmente le informazioni ricevute dalle banche dati, di visualizzare le riprese delle fotocamere - comprese quelle individuali indossate dai poliziotti - e di accedere alle informazioni di rilevamento automatico della targa. In un video ufficiale, l'ispettore Stuart Bailey ha detto che la Tesla Model X ''anticipa il futuro elettrico delle forze di Polizia'', con il vantaggio anche di una riduzione dei costi per km pari a un quarto di quello dei modelli a benzina e che ''anticipa quella che potrebbe essere la composizione del nostro parco macchine nel 2029''.