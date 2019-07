Skoda partner ufficiale e fornitore auto Tour de France

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Skoda supporta il Tour de France per il 16° anno consecutivo con il ruolo di partner ufficiale e fornitore dell'auto ufficiale. La casa boema metterà a disposizione 250 auto per gli organizzatori e i manager di gara.



Alla guida del gruppo ci sarà una Superb, che fungerà da "Red Car", cioè centro di controllo per il Tour Director Christian Prudhomme. Inoltre, Skoda sponsorizza anche la Maglia Verde per la quinta volta consecutiva: il logo sarà impresso sulla maglietta del leader di classifica a punti del Tour. Gli appassionati di ciclismo potranno rimanere aggiornati su ogni dettaglio della gara scaricando l'app ufficiale del Tour de France "powered by Skoda".



Skoda è il partner ufficiale e fornitore dei veicoli per il Tour de France per la sedicesima volta. La flotta messa a disposizione è composta da 250 auto, tra cui i modelli Kodiaq e Karoq, la bestseller Octavia e l'ammiraglia Superb.



(ANSA).