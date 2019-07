Conclusa 34/ma Stella Alpina, sfida in quota tra top driver

Giovanni Moceri, fresco vincitore della 1000 Miglia 2019, si è dovuto accontentare del secondo posto. Questo il risultato un po' a sorpresa della Stella Alpina, il rally di regolarità storica più accreditato in sede internazionale, unica nomination italiana agli Historic Motoring Awards di Londra (una sorta di Oscar delle autostoriche).



Moceri, infatti, è stato sconfitto sul filo di lana da un altro top driver della regolarità, Alberto Aliverti, sebbene avesse ottenuto il miglior punteggio finale. Motivo: il vincitore della 1000 Miglia gareggiava con un'Alfa Romeo 1750 Spider Veloce degli Anni 70, Aliverti invece con una Fiat 508 C degli Anni 30 che gode di un coefficiente di correzione del punteggio più favorevole.



Agli occhi degli appassionati la cosa non può non suscitare perplessità: le auto più anziane sono state favorite dal regolamento per incoraggiare i proprietari a tirare fuori dai garage i veicoli più rari e prestigiosi e portarli in gara, invece è finita che i piloti rispolverano le vecchie 1100, con i prevedibili risultati d'immagine.



La Stella Alpina comunque ha confermato la sua fama di gara dura e diversa da altre per quell'aria un po' da trial inglese che la contraddistingue: circa 70 auto si sono sfidate su strade strettissime e impegnative, dieci valichi dolomitici (dal Fedaia al Pordoi e al San Pellegrino), prove di media a di orientamento, grazie alla regia degli organizzatori, la Scuderia Trentina e Canossa Events.



Terzo è risultato Gian Maria Aghem a bordo di una rara e preziosa BMW 328, ma i top driver della specialità in gara erano almeno venti. In coda anche il Ferrari Tribute, con gli amanti delle rosse impegnati a misurare il centimetro per evitare brusche "toccate" sulle stradine (in alcuni casi i sentieri) del tracciato della corsa. Presente anche una rara Dallara Stradale, la nuova Barchetta del costruttore emiliano. Del resto la Stella Alpina è una delle gare in quota più antiche e impegnative: vide tra i suoi protagonisti Tazio Nuvolari, e la prima edizione fu vinta da Piero Taruffi, l'ultimo trionfatore nel 1957 della "vera" 1000 Miglia di velocità su strada.