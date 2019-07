Maserati celebra 50 anni consegna della prima Indy

Maserati celebra il 50/o anniversario della consegna del primo esemplare della coupé Indy. Il primo luglio 1969 la prima vettura destinata a un cliente lasciava la storica sede della casa del Tridente in via Ciro Menotti 322 a Modena per essere consegnata in Svizzera.



L'auto fu spedita all'allora importatore di Maserati 'Martinelli e Sonvico' a Chiasso. Dopo pochi giorni la Indy, di colore esterno 'oro metallizzato' con interni in pelle marrone, fu ritirata da un ricco imprenditore elvetico.



Presentata nel 1968 al Salone di Torino, nello stand della Carrozzeria Vignale, l'anno successivo, debuttò ufficialmente sullo stand Maserati al Salone di Ginevra.



Nel 1968 Maserati produceva circa 700 vetture, miglior risultato mai raggiunto dall'apertura dell'impianto produttivo di Modena. La gamma Maserati nel 1968 comprendeva Ghibli, Mexico, Mistral, Quattroporte e Sebring. Nello stesso anno, Maserati aveva raggiunto il 43% di quota di mercato nel segmento 'oltre i 3500 cc' in Italia. A fronte di richieste da parte dei clienti alla ricerca di una vettura comoda, abitabile e dalle caratteristiche sportive, decise di sviluppare un nuovo modello.



Prese così avvio il progetto AM116 (Alfieri Maserati 116): il design venne affidato alla Carrozzeria Vignale con l'obiettivo di sviluppare un coupé a quattro posti comodi in grado di garantire comfort, alte prestazioni e design innovativo. Il risultato finale portò alla nascita della Indy, così battezzata per ricordare le vittorie della Maserati 8CTF alla 500 Miglia di Indianapolis nel 1939 e nel 1940. In totale, dal 1969 al 1975, furono 1102 le Indy prodotte nell'impianto di Modena. Tra i clienti di spicco, Abdorreza Pahlavi, fratello dello Scià di Persia, che ne ordinò una nel 1974.