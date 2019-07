A Umberto Palermo il CostieraArte

Il design dell'automobile torinese si affianca al mondo dell'arte espressiva. Umberto Palermo ha ricevuto il Premio Internazionale CostieraArte 2019. La cerimonia si è svolta a Cava de' Tirreni in Costiera Amalfitana.

Il riconoscimento arriva dopo il Premio Claudio Nobis dedicato alle promesse del car design, conferito a Umberto Palermo in occasione della quinta edizione del Salone Auto Parco Valentino 2019.

Negli ultimi anni Antonio Perotti, artista e designer, ha accompagnato il percorso del disegno industriale di Umberto Palermo, portandolo su palcoscenici internazionali come la Triennale di Milano, la Spoleto Art Festival, il premio Sele Doro, fino ad arrivare quest'anno alla galleria d'arte di Anna Vitale e in costiera Amalfitana con Silvio Amato al riconoscimento CostieraArte.