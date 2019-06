Matite, penne e quaderni per pagare le multe sui parcheggi e donarli alle scuole. E' la nuova iniziativa di Las Vegas. Per un mese, coloro che saranno multati per sosta vietata potranno pagare la sanzione con donazioni di forniture scolastiche, che le autorità gireranno successivamente alla Teacher Exchange, associazione no profit legata alla Public Education Foundation.