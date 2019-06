Bmw: inaugurata a Trieste la mostra dedicata a Castiglioni

È stata inaugurata a palazzo Gopcevich, a Trieste, la mostra dedicata a Camillo Castiglioni, uno dei più grandi finanzieri e industriali europei, figura controversa del '900 per la sua vicinanza con il regime di Benito Mussolini, da cui prese le distanze dopo le leggi razziali, e negli anni '20 protagonista del salvataggio della Bmw. In mostra, oltre a documenti e pannelli che raccontano la vita e la storia di Castiglioni, nato nel capoluogo giuliano nel 1879, anche l'originale della R32, la prima moto prodotta con il marchio Bmw e il primo motore boxer realizzato dalla società, l'M2B15, capostipite di una tecnologia ancora oggi adottata a bordo delle moto BMW. I due cimeli arrivano direttamente dal museo di Monaco di Baviera. "Un uomo dalla vita spettacolare e fuori dai canoni", ha ricordato a margine la pronipote, Claudia Castiglioni. "Per me - ha sottolineato - è una grande emozione essere qua", per la prima mostra a lui dedicata in Italia".