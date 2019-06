Torino: parcheggi per disabili, arriva lo smart parking

Parcheggi con sensori magnetico-ottici per sapere se il posto è libero. E' partita a Torino la sperimentazione di smart parking negli stalli a rotazione per i disabili in particolare nell'area ospedaliera della Città della Salute con l'obiettivo di valutarne l'estensione anche agli altri ospedali. Il servizio, promosso dal Comune con Iren, che metterà a disposizione una rete di telecomunicazioni IoT, sarà realizzato da 5T, la società in house della Città che gestisce la Centrale della mobilità dell'Infomobilità di Torino.

Finora la sperimentazione è partita su 12 stalli ed entro il mese di ottobre sarà completata l'installazione su un totale di 132 posti auto riservati. Il servizio sarà operativo su Muoversi a Torino e con una apposita app grazie alla quale gli utenti con disabilità potranno non solo verificare la disponibilità dei posti ma anche constatare e segnalare eventuali utilizzi non regolari.

"Questa iniziativa - sottolinea l'assessora Paola Pisano - conferma la volontà di Torino di essere terreno di sperimentazione per nuove soluzioni capaci di migliorare la vita delle persone". "Restituiamo un po' di spazi corretti agli utenti - aggiunge la collega Maria Lapietra - in particolare alle fasce più deboli per garantire la piena accessibilità dei nostri servizi".