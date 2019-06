Lapo Elkann, con Garage Italia realizziamo i sogni

"Sono qui come studente per prendere spunti, per sentire le novità e sentire persone che hanno tante cose da dire. Riporteremo in azienda quelli che ascolteremo". Così Lapo Elkann, fondatore di Garage Italia, che ha avviato il progetto Icon-E che trasforma modelli di auto del passato in veicoli elettrici. Il primo modelli a emissione zero è basato su una Fiat 500 Jolly (Spiaggina) costruita a partire dagli anni '50.

"La 500 - ha detto Elkann entrando alle Ogr per l'Italian Tech Week - è la macchina su cui mi piace avere lavorato, è l'auto che ho più amato e più mi sta nel cuore. M'inorgoglisce avere lavorato su Ferrari taylor made, sono le vetture più belle del mondo. In Garage Italia rendiamo realtà i sogni dei nostri clienti dall'elettrico all'estetica e ai motori e agli aerei.

Garage Italia è cielo, terra e mare, a casa mia non si dorme mai".