Ecorally San Marino, partito il countdown per il 22 settembre

Il 22 settembre gli autoveicoli ecologici si sfideranno lungo le strade della Repubblica del Titano e della Romagna in una competizione di regolarità giunta alla tredicesima edizione, l'Ecorally San Marino - Montegiardino Trofeo Energreen.



La gara, nata nel 2006, ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo dei veicoli a basso impatto ambientale, per dimostrarne le possibilità di utilizzo nella vita quotidiana.



Accanto all'Ecorally riconfermato l'EcorallyPress - decima edizione - in collaborazione con Assogasliquidi Federchimica e Consorzio Ecogas, associazioni rappresentative dei gas per autotrazione: GPL, GNL e metano. Riservato agli operatori dell'informazione, distribuisce premi tematici ai giornalisti più attenti all'ambiente e prevede l'assegnazione del Trofeo Nello Rosi, in collaborazione con la rivista sulla mobilità sostenibile Ecomobile.



L'edizione 2019 vede in gara mezzi elettrici, ibridi, mono, bifuel e dual fuel gassosi (GPL, GNL e metano), biometano, biocarburanti, idrogeno divisi in quattro gruppi: Gruppo S Classe A - Auto Elettrica e Elettrica ibrida plug-in; Gruppo M Classe B - Auto a Metano, a GPL, a Biocarburanti e Classe C - Auto Ibride non plug-in; Gruppo RClasse D - Auto a Idrogeno e Classe E - Auto a Idrogeno Fuel Cell; Gruppo O Classe F - Moto Elettrica e Classe G - Moto a Metano e GPL. I mezzi per essere ammessi devono essere ufficialmente registrati per la circolazione su strade pubbliche.



In fase di definizione il percorso che toccherà alcuni dei Castelli della Repubblica di San Marino e sconfinerà anche in territorio italiano. La gara si svolge in una sola giornata, il 22 settembre, e in 2 semitappe: al mattino, dopo le verifiche e fino all'ora di pranzo, durante il quale verrà consentito ai veicoli elettrici di ricaricare, e al pomeriggio; al termine le premiazioni.



Peri partecipanti al 10° EcorallyPress gli impegni cominciano sabato 21 con la distribuzione del Road Book e le verifiche e amministrative (Casa del Castello) e tecniche (piazza della Pace) dalle 15.30 alle 16.30. A seguire, sempre alla Casa del Castello, briefing dei partecipanti e conferenza "Montegiardino Life, un esempio di ecosostenibilità ambientale e di vita", aperta a tutti. Per il 13° Ecorally San Marino - Montegiardino Trofeo Energreen il programma è invece tutto concentrato nella giornata di domenica 22. L'evento è organizzato in conformità con il Codice Sportivo Internazionale FIA (Federazione internazionale dell'Automobile); lagestione tecnico-regolamentare è a cura della F. A. M.



S.(Federazione Auto Motoristica Sammarinese) tramite i propri Ufficiali di Gara; i rilevamenti cronometrici sono della F. S.



Cr.(Federazione Sammarinese Cronometristi). Partner tecnico per la ricarica dei veicoli elettrici la Energreen di San Marino.