Citroen a Goodwood Festival of Speed per il suo centenario

Citroën prosegue le celebrazioni per il suo centenario, partecipando al 'Goodwood Festival of Speed'. Lo stand Citroën unirà passato, presente e futuro della marca e mostrerà la sua visione della mobilità presentando in anteprima nel Regno Unito Ami One Concept e 19_19 Concept. Contemporaneamente, il Citroën Total World Rally Team parteciperà alla gara di Goodwood Hill a bordo di una C3 WRC.



"Nell'anno del centenario di Citroën, la partecipazione al 'Goodwood Festival of Speed' è d'obbligo! Questo evento, unico e popolare, rispecchia alla perfezione il Dna Citroën. Siamo orgogliosi di farne parte, per celebrare 100 anni di audacia e creatività con l'esposizione di modelli del passato, della gamma attuale, fino alle nostre ultime concept-car, senza dimenticare ovviamente la nostra C3 WRC", ha detto Linda Jackson, direttrice generale Citroën che sarà presente all'evento insieme ad Arnaud Belloni, direttore marketing e Comunicazione Citroën, Pierre Leclercq, direttore Design Citroën e Xavier Peugeot, direttore Prodotto Citroën.



In occasione dell'evento, i riflettori saranno puntati sulle Concept e 19_19 Concept, per illustrare la sua visione della mobilità del futuro 100% elettrica. Ami One Concept è stato presentato per la prima volta a marzo 2019 al Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra, mentre il 19_19 Concept è stato presentato nel mese di maggio a VivaTech, a Parigi.



Durante l'evento saranno anche celebrati i piloti del motorsport: Citroën Racing dimostrerà le prestazioni della C3 WRC, nel corso dei quattro giorni della kermesse. Gli spettatori potranno seguire da vicino Sébastien Ogier, Esapekka Lappi e Mads stberg al volante della C3 WRC. Mads stberg guiderà giovedì 4 e venerdì 5 luglio; Esapekka Lappi sabato 6 luglio; Sébastien Ogier domenica 7 luglio.



Giovedì 4 luglio, sulla collina di Goodwood, Citroën esporrà inoltre tre dei suoi modelli più iconici: Traction Avant (la prima vettura a trazione anteriore prodotta in serie), 2 CV (simbolo di libertà e mobilità per molte generazioni degli anni '50, '60 e '70) e il nuovo suv Citroën C5 Aircross.